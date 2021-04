Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un grand danger se confirme pour ce crack de Puel !

Publié le 13 avril 2021 à 20h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'ASSE, Aïmen Moueffek est l'une des révélations de la saison du côté des Verts. Mais Naples serait bien dans le coup pour le recruter cet été.

A l'approche du mercato, Claude Puel a du pain sur la planche. Et pour cause, plusieurs joueurs pourraient quitter le club, à l'image de ceux arrivés sous la forme de prêt. Mais ce n'est pas tout puisque plusieurs jeunes stéphanois ont fait bonne impression cette saison à l'image d'Aïmen Moueffek dont le contrat prend fin en juin 2022. Et le jeune stéphanois est déjà très convoité sur le marché. Un dossier évoqué récemment par Bernard Caïazzo : « Moueffek ? Il a un bel avenir devant lui, il joue avec beaucoup d'intensité malgré ses 20 ans. À ce jour, je n'ai pas eu de contact direct avec les Napolitains ».

Naples est bien dans le coup pour Moueffek