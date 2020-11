Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une aide précieuse pour Puel ?

Publié le 28 novembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Alors que l'ASSE s'est inclinée lors de ses sept dernières sorties, le club s'empêtre en bas de classement en Ligue 1. Face à ces difficultés, Lucien Mettomo propose ses services aux Verts pour remonter la pente.

En difficulté, l'ASSE est loin de ses standards. En prise avec la relégation, comme la saison dernière, les Verts , décuples champions de France, enchaînent les contre-performances. Depuis sa prise de pouvoir en début de championnat, et surtout le nul contre Nantes, Saint-Étienne n'a plus accroché le moindre point. Pour se sortir de cette mauvaise passe, des renforts sur le prochain mercato sont particulièrement souhaités. Et même par des acteurs, comme Mathieu Debuchy, le capitaine. Lucien Mettomo, défenseur stéphanois entre 1996 et 2002, serait prêt à aider son club de cœur à retrouver sa gloire d'antan.

« Je veux aider Saint-Étienne, je peux aider Saint-Étienne »