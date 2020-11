Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel reçoit un nouveau conseil pour le recrutement !

Publié le 28 novembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Après avoir recommandé quelques renforts à l'ASSE, Mathieu Debuchy en rajoute une couche. Pour le capitaine, un seconde vie passerait par de nouvelles arrivées dans le Forez.

Les années se suivent et se ressemblent. Sous le signe de la galère pour l'ASSE. Malgré une finale de Coupe de France la saison dernière, comme l'arbre qui cache la forêt, les Verts ont conclu la Ligue 1 à la 17e place. Juste devant la position de barragiste. Désireuse de se relancer, l'ASSE a débuté idéalement sa nouvelle campagne. Trois victoires et une cage inviolée après trois journées, les choix de Claude Puel sont apparus payants. Mais la belle lancée s'est rapidement effritée. S'en sont suivis un match nul contre Nantes et surtout sept défaites consécutives. La pire série de l'histoire de Saint-Etienne.

« Il y a un ensemble de choses à mettre sur la table, le recrutement en fait partie »