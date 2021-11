Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Terrible coup dur pour le mercato de Claude Puel !

Publié le 4 novembre 2021

Alors que l'ASSE est à la peine en Ligue 1, le club stéphanois pourrait également faire face à d'énormes difficultés sur le marché des transferts. En effet, une bonne partie de l'effectif de Claude Puel ne dépasserait pas une valeur marchande de 10M€.

Sur le terrain comme en coulisses, l'ASSE enchaîne les galères. Au mois de septembre dernier, Roland Romeyer déclarait au micro de France Bleu son désir de trouver un repreneur : « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club. » Toutefois, la situation sportive catastrophique des Verts en Ligue 1 ralentirait fortement le processus de vente. De plus, l'effectif stéphanois ne semblerait pas être le mieux placé pour attirer les foules...

La majorité de l'effectif valorisée à moins de 10M€