Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers une vente imminente ? La réponse !

Publié le 4 novembre 2021 à 3h00 par A.M.

Bien que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo aient enclenché le processus de vente de l'ASSE, ce dossier est encore loin de connaître son dénouement.

Durant le mois de septembre, Roland Romeyer affichait un souhait fort pour la vente de l'ASSE : « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club . » L'idée était donc de passer à la main avant la fin de l'année civile. Un projet qui semble bien mal engagé.

La vente est encore loin d'être bouclée