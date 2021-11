Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino interpelle clairement une recrue estivale !

Publié le 4 novembre 2021 à 8h45 par A.M.

Après le match nul contre Leipzig (2-2), Mauricio Pochettino s'est réjoui pour Georginio Wijnaldum, auteur d'un doublé et qui lance enfin sa saison.

Arrivé libre cet été en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum devait apporter son expérience et sa régularité dans l'entrejeu du PSG. Toutefois, l'international néerlandais a connu des débuts compliqués à Paris puisqu'après un mois d'août discret, le capitaine des Pays-Bas a perdu sa place avec le retour de Marco Verratti et les prestations convaincantes d'Idrissa Gueye et Ander Herrera. Mais Georginio Wijnaldum a profité de l'absence de l'Italien pour démarrer la rencontre à Leipzig et il a saisi l'occasion de lancer sa saison puisqu'il a inscrit les deux buts du PSG (2-2). Mauricio Pochettino ne cachait pas sa joie après la rencontre.

«Chaque joueur peut avoir ce genre de moments»