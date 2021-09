Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort du nouvel attaquant de Claude Puel !

Publié le 2 septembre 2021 à 22h10 par La rédaction

L’unique recrue estivale de l'ASSE, Ignacio Ramirez, s’est exprimé suite à son arrivé dans le Forez et annonce la date à laquelle il va débarquer en France.

Oui, l'ASSE a bien enregistré une recrue avant la fin du mercato. Malgré les départs de quelques tauliers, dont Mathieu Debuchy, parti à Valenciennes, et Jessy Moulin, transféré à Troyes, l’ASSE a réussi à recruter un jeune joueur, qui s’appelle Juan Ignacio Ramirez. Cet attaquant uruguayen de 24 ans a été prêté par le club de Liverpool Montevideo, et s’est exprimé sur son arrivée à Saint-Etienne.

«Saint-Etienne est une bonne équipe avec un beau public»