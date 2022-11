Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Proche de la catastrophe, Perrin prépare une révolution

Publié le 9 novembre 2022 à 00h00

L'ASSE sombre. 19ème au classement, le club stéphanois va devoir changer des choses s'il souhaite se maintenir en Ligue 2. Le prochain mercato hivernal pourrait être l'occasion pour les dirigeants de procéder à de multiples modifications et de renforcer le groupe de Laurent Batlles. Voici les premières tendances pour la prochaine session de transfert à Saint-Etienne.

Chut, l'ASSE coule. 19ème de Ligue 2, le club stéphanois est loin de ses objectifs de montée. Cette saison sera plutôt placé sous le signe du maintien pour le groupe de Laurent Batlles, sans véritable solution en ce début de saison. Le technicien avait pourtant accueilli de nombreuses recrues lors du dernier mercato estival, mais ces joueurs n'apportent pas de plus-value cette année. La solution pourrait venir du recrutement, et Loïc Perrin en est bien conscient.

Perrin étoffe la cellule de recrutement

Selon les informations de Peuple-Vert, le coordinateur sportif de l'ASSE a étoffé la cellule de recrutement. Ces dernières semaines, deux scouts et un analyste sont arrivés à Saint-Etienne. Ils auront pour mission de trouver de jolis occasions sur le marché. Loïc Perrin aurait commencé à se mettre au travail et se serait, récemment, rendu aux Pays-Bas pour visiter le club de l'AZ Alkmaar. « Il y a des postes qui demandent beaucoup d’activité, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement » avait déclaré le dirigeant au Progrès il y a quelques jours.

4 à 5 recrues attendues cet hiver

Toujours selon Peuple-Vert, quatre à cinq recrues sont attendues cet hiver. « Leur vraie priorité est de prendre un défenseur, des pistons. Et ensuite accélérer sur le dossier offensif » avait déclaré Mohamed Toubache-Ter. Un avant-centre serait aussi attendu, mais aussi un gardien.

Des départs aussi espérés

Ces arrivées impliqueront évidemment des départs. Loïc Perrin devrait profiter de la prochaine session de transferts pour passer un coup de balai dans le vestiaire. Plusieurs joueurs comme Etienne Green, Charles Abi, Saïdou Sow ou encore Mickaël Nadé sont annoncés sur le départ. Tous les moyens sont bons pour relancer la machine.