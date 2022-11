Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Henrique prépare un gros coup, le transfert est confirmé ?

Publié le 8 novembre 2022 à 22h45

Pierrick Levallet

L’été prochain, Antero Henrique pourrait bien réaliser un très gros coup sur le mercato. Le Portugais souhaiterait attirer Jude Bellingham au PSG et aurait déjà commencé à travailler sur ce dossier. Mais alors que la concurrence promet d’être rude, le Borussia Dortmund serait en train de se préparer au pire en coulisses.

Après le recrutement intéressant de Luis Campos cet été, Antero Henrique pourrait bien réserver une petite surprise au PSG lors du prochain mercato estival. Afin de renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier, le Portugais serait déjà passé à l’action pour Jude Bellingham. Pourtant décrié en interne, Antero Henrique voudrait attirer le joueur de 19 ans dans la capitale. Mais ce ne sera pas une mince affaire.

Plusieurs cadors sont à l’affût pour Bellingham

En effet, la concurrence promet d’être particulièrement rude pour Jude Bellingham. Le Real Madrid, Liverpool, Manchester United et Manchester City seraient intéressés par les services de l’ancien de Birmingham. Et le club propriétaire de Jude Bellingham ne compterait pas se laisser faire non plus.

