Mercato - PSG : Nouvelles révélations dans ce dossier à 150M€

Sous contrat jusqu’en 2025, l’avenir de Jude Bellingham au Borussia Dortmund semble de plus en plus incertain. L’international anglais se retrouve au cœur d’une incroyable bataille entre les plus grosses formations européennes, qui rêvent toutes de s’attacher ses services. Notamment en Premier League, où Manchester United en a fait sa priorité pour le prochain mercato estival.

Tout le monde se l’arrache. Jude Bellingham impressionne depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund il y a maintenant un peu plus de deux ans. Des performances qui auraient d’ailleurs attiré l’attention du PSG. D’après Média Foot , Antero Henrique serait déjà venu aux renseignements concernant l’international anglais âgé de 19 ans.

Mais les Parisiens ne sont pas les seuls dans ce dossier. En effet, Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports , indique que Manchester United en a fait sa priorité pour le prochain mercato estival. Les Red Devils s’attendraient à devoir débourser 150M€ pour recruter Jude Bellingham.

