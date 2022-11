Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La chasse est ouverte pour un dossier chaud d’Henrique

Publié le 7 novembre 2022 à 01h30

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival de 2023, Jude Bellingham serait susceptible de continuer à faire parler de lui pour qu’un transfert ait lieu à la prochaine intersaison. Au PSG, on aurait déjà pris un peu de retard sur les cadors européens bien qu’aucun club ne mènerait la danse à l’instant T.

Du haut de ses 19 ans, Jude Bellingham serait dans les petits papiers des plus grandes écuries européennes. D’après les informations divulguées par Média Foot, Antero Henrique ne serait pas en reste et aurait déjà pris des renseignements sur la situation de l’international anglais sous contrat jusqu’en juin 2025 au Borussia Dortmund. Cependant, le PSG serait menacé dans la course à la signature de Jude Bellingham.

L’Angleterre se livre une bataille pour Bellingham

Hormis l’intérêt concret du PSG, Jude Bellingham attiserait de vives convoitises du côté de l’élite du football anglais. En Premier League, Liverpool ferait du joueur du Borussia Dortmund une véritable priorité pour le prochain mercato estival, en quête d’un milieu de terrain après l’échec essuyé par les Reds dans le dossier Aurélien Tchouaméni selon Caught Offside . D’après The Daily Mirror, Manchester City se préparerait à la vie sans Bernardo Silva et Ilkay Gündogan et songerait à Jude Bellingham. Du côté de Manchester United et Chelsea, l’option Bellingham serait également prise en considération.

Pas de favori pour Jude Bellingham

Pour Caught Offside , le journaliste Fabrizio Romano a fait un point sur le feuilleton Jude Bellingham ces dernières heures. « Je sais que les fans de Liverpool sont impatients d'avoir des nouvelles de Jude Bellingham, et j'ai reçu de nombreuses questions sur les rapports selon lesquels les Reds sont désormais les favoris pour signer l'international anglais. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, je pense que chaque semaine nous aurons une histoire différente sur Jude Bellingham. Une semaine le favori Chelsea, une semaine le Real, une semaine Liverpool, une semaine City… ».

«Je suis sûr que Liverpool le veut»