PSG : À l’approche du Mondial, Christophe Galtier a un regret

Publié le 6 novembre 2022 à 21h10

Thomas Bourseau

La Coupe du monde au Qatar approche à grands pas (20 novembre - 18 décembre). Et forcément, le PSG est concerné par un tel événement au vu du nombre d’internationaux au sein de l’effectif entraîné par Christophe Galtier. À l’approche de ce rendez-vous incontournable, le coach du PSG a dressé un constat clair sur l’auto-gestion des joueurs.

Comme les entraîneurs opérant dans les autres plus grands clubs d’Europe, Christophe Galtier est confronté au PSG à une gestion importante de certains joueurs alors que l’annonce des joueurs sélectionnés devrait avoir lieu dans les prochains jours pour les différentes équipes nationales. Entre le fait de limiter les risques de blessure et une auto-gestion sur la pelouse pour ne pas manquer ce rendez-vous planétaire, Christophe Galtier note bien un choix clair de la part des joueurs potentiellement concernés par la Coupe du monde.

La gestion des joueurs à l’approche de la Coupe du monde, Galtier la voit

« Il peut évidement y avoir la fameuse question de la Coupe du monde. Je ne crois pas qu’elle ait eu une influence sur la performance de Ney’, mais elle peut en avoir sur d’autres joueurs. Notamment ceux qui sont revenus de blessure et sont restés un peu en dedans. Il y a enchaînements de matches et avant chaque rencontre, on annonce des joueurs qui vous manquer ou sont incertains pour la Coupe du monde. Automatiquement, c’est dans les têtes des joueurs. » . a avancé Christophe Galtier à Prime Video Sport avant de se pencher sur la question de la gestion des matchs des joueurs à l’approche des convocations des différentes sélections pour la Coupe du monde qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre.

«J’ai vu certaines retenues liées à la fatigue et un objectif lié à l’annonce des sélections»