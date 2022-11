Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Scandale chez les Verts, Batlles sort du silence

Publié le 6 novembre 2022 à 00h15

Arnaud De Kanel

Déjà plus dans les plans de Laurent Batlles, Charles Abi est en plein cœur d'une énorme polémique. Ivre, le joueur de l'ASSE a eu un accident de voiture il y a quelques jours. Son avenir fait débat et aucune décision n'a été prise. Présent en conférence de presse ce samedi, Batlles a mis les choses au clair.

Plongée dans une saison ô combien compliquée sportivement, l'ASSE se serait bien passée des problèmes extra-sportifs. Dernièrement, c'est Charles Abi qui suscite la polémique. Le Stéphanois a perdu le contrôle de son véhicule sous l'emprise de l'alcool. Un fait divers qui plonge l'ASSE dans l'embarras et qui force les dirigeants à trouver une solution rapidement.

Mercato - ASSE : Alcool, accident… Une première décision est prise pour ce joueur de Batlles https://t.co/1YQ33bIkeW pic.twitter.com/dVnFd39Zuf — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Abi prêté en janvier ?

Charles Abi sera fixé sur son sort après ses déboires extra-sportifs ce mardi après un rendez-vous avec la LFP. Alors que l'ASSE ne devrait pas le licencier, Le Progrès rapporte qu'il pourrait filer en prêt cet hiver.

« J’ai autre chose à m’occuper que des problèmes extra-sportifs »