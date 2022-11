Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Cet énorme constat dressé en interne sur l'arrivée de Laurent Blanc

Publié le 5 novembre 2022 à 23h15

Nommé à la tête de l’Olympique Lyonnais en remplacement de Peter Bosz au début du mois d’octobre, Laurent Blanc convainc déjà en interne. Plusieurs joueurs ont affiché leur satisfaction à l'idée de pouvoir travailler avec l’ancien entraîneur du PSG, un sentiment partagé par beaucoup au sein du club rhodanien.

Victime du mauvais début de saison effectué par l’OL, Peter Bosz a été démis de ses fonctions après une ultime contreperformance contre Toulouse (1-1) le 7 octobre dernier. Pour le remplacer, les Gones ont opté pour Laurent Blanc, qui n’avait plus officié en France depuis son départ du PSG en 2016. Depuis, l’OL a retrouvé des couleurs et reste sur deux victoires consécutives contre Montpellier (2-1) et le LOSC (1-0). Une arrivée saluée en interne.

« Son discours a fait beaucoup »

Depuis la nomination de Laurent Blanc, plusieurs joueurs ont souligné l’apport de l’ancien sélectionneur tricolore. « Son discours a fait beaucoup. Le fait qu’il arrive totalement frais et remette tout le monde un peu d’aplomb, surtout mentalement, ça a été un gros travail de sa part. Il a su trouver les mots qu’il faut », a notamment indiqué Anthony Lopes dimanche après la victoire contre Lille.

Laurent Blanc séduit déjà au sein de l’OL