Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Laurent Blanc va provoquer un premier un gros transfert

Publié le 5 novembre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Arrivé sur le banc de l'OL il y a quelques semaines, Laurent Blanc a réalisé des changements majeurs sur le plan tactique, et certains joueurs cadres de Peter Bosz sont relégués au second plan, à l'image de Tetê. Et ce dernier pourrait déjà quitter Lyon dès cet hiver.

L'arrivée d'un nouvel entraîneur fait toujours des heureux et déçus dans les clubs. L'OL n'échappe pas à la règle. Avec l'arrivée de Laurent Blanc, Jérôme Boateng, Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé apparaissent comme les grands gagnants du départ de Peter Bosz.

Mercato - OL : Laurent Blanc en pleine révolution, les joueurs valident https://t.co/LHQ6fY4WQg pic.twitter.com/s9ZQH0BGWB — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

Tetê a disparu de la circulation

Mais il y a également des perdants à l'image de Tetê. Titulaire indiscutable de Peter Bosz, l'ailier brésilien ne trouve pas sa place dans les 3-5-2 mis en place par Laurent Blanc. L'ancien joueur du Shakthar Donetsk n'est ainsi apparu que 5 minutes lors des trois premières rencontres dirigées par le nouveau coach de l'OL.

Vers un transfert en Premier League ?