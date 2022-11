Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il se lâche après son départ, un chèque à 6M€ en vue pour Campos ?

Publié le 8 novembre 2022 à 21h00

Formé au PSG, Eric Junior Dina-Ebimbe a préféré, comme bien d'autres avant lui, l'exil pour poursuivre sa progression et engranger du temps de jeu. Le milieu de terrain de 21 ans a choisi l'Eintracht Francfort, un club qui dispute la Ligue des champions. Prêté jusqu'à la fin de la saison, le joueur pourrait bien poursuivre sa carrière au sein de cette formation, qui donne sa chance aux jeunes.

Le PSG pourrait récupérer un joli chèque dans les prochains mois. Selon les informations de Sport 1 , l'Eintracht Fancfort aurait prévu de lever l'option d'achat d'Eric Junior Dina-Ebimbe, fixée à 6M€. Agé de 21 ans, le milieu de terrain a réussi à s'acclimater à la vie allemande et de s'imposer dans le groupe d'Oliver Glasner. Interrogé par beIN SPORTS , Dina-Ebimbe est revenu sur son départ du PSG et sur son arrivée en Bundesliga.

« Oui je me plais beaucoup »

Le joueur ne le cache pas, il se sent bien à l'Eintracht Francfort : « Oui je me plais beaucoup. Je m’attendais à ce type de football. J’ai les qualités pour montrer ce que je vaux dans le championnat. Je suis content des performances de l’équipe. Ce football me plaît, le championnat allemand reflète mon football. C’était la meilleure alternative pour moi, car la Bundesliga donne la chance aux jeunes. C’était la meilleure destination pour moi » . Pourtant, ses débuts au sein de la formation allemande n'ont pas été faciles. « Il y a eu une grosse remise en question de l’effectif. Des recrues sont arrivées, dont moi. On n’était pas forcement prêt en début de saison » a déclaré Dina-Ebimbe.

« Ma volonté ? Je veux toujours jouer »

Aujourd'hui, Dina-Ebimbe enchaîne les rencontres en Bundesliga, mais aussi en Ligue des champions. Alors que son prêt se termine en juin prochain, le joueur pourrait-il quitter le PSG ? Il a répondu à cette question. « Ma volonté ? Je veux toujours jouer, je veux prendre plus de minutes, de l’expérience. Je veux être dans un effectif dans lequel je vais jouer régulièrement » a-t-il déclaré.

