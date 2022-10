Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 6M€ prend forme pour 2023

Publié le 29 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Prêté à l’Eintracht Francfort, Éric Junior Dina-Ebimbe a visiblement convaincu tout le monde en Allemagne au point qu’il soit désormais très probable que son option d’achat soit levée. Cela pourrait ainsi rapporter environ 6M€ au PSG en fin de saison.

Bien décidé à alléger son effectif durant le mercato estival, le PSG a laissé filer de nombreux joueurs, pour la plupart sous la forme de prêts dont certains s'accompagnent d'une option d'achat. C'est le cas de Leandro Paredes (Juventus), Georginio Wijnaldum (AS Roma), Ander Herrera (Athletic Bilbao), Abdou Diallo (RB Leipzig) ou encore Éric Junior Dina-Ebimbe (Eintracht Francfort). Et c'est bien ce dernier qui est le mieux placé pour un transfert définitif.

Francfort veut déjà conserver Dina-Ebimbe

Désiré depuis très longtemps par le club allemand, Éric Junior Dina-Ebimbe réalise un début de saison prometteur puisqu'il a déjà pris part à 12 rencontres toutes compétitions confondues, dont 6 titularisations. Par conséquent, Markus Krösche, directeur sportif de l'Eintracht Francfort ne cache pas son intention de conserver le jeune parisien.

«Il est prêté, mais j’espère qu’il va rester»