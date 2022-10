Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après son transfert au PSG, il passe aux aveux

Publié le 28 octobre 2022 à 07h30

Arthur Montagne

Cet été, le PSG a rapatrié Nordi Mukiele qui évoluait depuis trois ans au RB Leipzig. Mais surtout, l'ancien Montpelliérain a fait son retour dans sa région natale puisqu'il est originaire de la Seine-Saint-Denis. Conscient du risque que représente le fait de vivre proche de son entourage, Nordi Mukiele reconnaît qu'il a hésité.

En quête de renforts défensifs, notamment afin d'offrir une doublure à Achraf Hakimi, le PSG a obtenu le transfert de Nordi Mukiele qui a fait son retour en Ligue 1 trois ans après avoir quitté Montpellier pour rejoindre le RB Leipzig. Et le natif de Montreuil, en Saine-Saint-Denis, a même fait son retour dans région d'origine. Mukiele se rapproche donc de son entourage, mais il avait conscient que ce n'était pas nécessairement la bonne solution. C'est la raison pour laquelle, il révèle avoir hésité pour son transfert.

«Un choix difficile mais réfléchi»

« C’est presque ma ville maintenant (sourire), puisque je serais régulièrement ici. Mais revenir en France, j’étais déjà très content, même si ça n’a pas été un choix facile, puisque je me dis que je vais revenir dans mon confort. Mais ça a été un choix difficile mais réfléchi. Et aujourd’hui je suis très content du choix que j’ai fait étant donné que le Paris Saint-Germain est un très grand club européen et avec des joueurs de très haut niveau. C’est une étape en plus dans ma carrière, et je suis très content de ce choix-là, et surtout de revenir à Paris », confie-t-il dans une interview accordée à My Journey to Paris , pour les médias du PSG.

«C’était bizarre d’être à Paris»