Mercato - PSG : Campos a déjà bouclé un transfert à 6M€ pour 2023

Publié le 26 octobre 2022 à 00h30

Arthur Montagne

L'été dernier, le PSG avait prolongé le contrat d'Eric Junior Dina Ebimbe avant de le prêter dans la foulée à l'Eintracht Francfort. Et visiblement, le milieu de terrain formé à Paris a déjà convaincu les dirigeants allemands de lever l'option estimée à 6M€. Un premier transfert pour 2023 est donc en excellente voie.

Comme régulièrement ces dernières années, le PSG a cédé plusieurs éléments issus de son centre de formation l'été dernier. C'est notamment le cas d'Eric Junior Dina Ebimbe. Peu utilisé à Paris, le jeune milieu de terrain a ainsi rejoint l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt avec option d'achat. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Eric-Junior Dina Ebimbe, désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Le milieu de terrain est prêté, avec option d’achat, au club allemand de l’Eintracht Frankfurt jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 », expliquait le communiqué du PSG lors de l'officialisation de l'opération.

Dina-Ebimbe vers un transfert définitif ?

Et visiblement, le milieu de terrain formé au PSG a déjà convaincu tout le monde dans son nouveau club. Et pour cause, selon les informations de Sport1 , l'Eintracht Francfort a d'ores et déjà prévu de lever l'option d'achat d'Eric Junior Dina Ebimbe et estimée à 6M€. Apparu à 11 reprises, dont 5 titularisations, toutes compétitions confondues depuis le début de saison, le natif de Stains a ainsi livré des prestations suffisamment convaincantes pour convaincre l'Eintracht Francfort de le conserver. Le PSG tient donc peut-être déjà sa première vente de 2023.

D'autres options d'achat en attente

Mais surement pas la dernière puisque l'été dernier, le PSG a bouclé de nombreux prêts avec option d'achat dont Georginio Wijnaldum (AS Roma), Leandro Paredes (Juventus), Abdou Diallo (RB Leipzig), Edouard Michut (Sunderland) et Ander Herrera (Athletic Bilbao). Par conséquent, Eric Junior Dina Ebimbe ne sera peut-être pas le seul joueur prêté à rester définitivement dans son nouveau club.