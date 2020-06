Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel annonce une vague de départ !

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Claude Puel estime qu’il faut réduire le groupe, jusque-là très chargé en joueurs.

L’ASSE est déjà au cœur du mercato estival. Côté arrivées, plusieurs noms sont associés à l’AS Saint-Etienne, à l’image de l’attaquant du FC Porto Vincent Aboubakar ou du jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain Adil Aouchiche. Mais avec un effectif déjà bien fourni, il faudrait faire de la place pour les potentielles recrues. Plusieurs joueurs pourraient être amenés à quitter le club. Les interrogations se posent pour Denis Bouanga, qui dispose d'une importante valeur marchande, mais que Claude Puel souhaite conserver, ou encore Stéphane Ruffier, en froid avec sa direction.

« Il nous faut réduire ce groupe pour le bien de tous »