Mercato - ASSE : Nouvelle annonce de taille sur l’avenir de Bernardoni !

Publié le 10 mars 2022 à 15h10 par La rédaction

Prêté par le SCO Angers à l’ASSE cet hiver, Paul Bernardoni est de retour à son meilleur niveau. Saïd Chabane est revenu sur ce feuilleton dans les colonnes de L’Équipe.

Comme vous l’a annoncé Le 10 Sport en exclusivité cet hiver, Paul Bernardoni était la priorité de l’ASSE pour remplacer Étienne Green, blessé. Pascal Dupraz est parvenu à faire venir l’ancien nîmois et son impact se ressent déjà. Quand Paul Bernardoni est arrivé à l’ASSE cet hiver, Saint-Étienne était 20ème de Ligue 1. A peine trois mois après, le club du Forez s’est sorti de la zone rouge et pointe à la 17ème place avec trois points d’avance sur Bordeaux, la lanterne rouge. Le portier français n’est pas le seul responsable mais son arrivée coïncide avec la bonne période des Verts, et avec la mauvaise passe d’Angers qui se rapproche dangereusement des trois dernières places. Devenu remplaçant au SCO, Paul Bernardoni a trouvé son bonheur ailleurs. Ce choix a fait parler de lui et Saïd Chabane, le président du SCO Angers, est revenu sur ce dossier chaud.

« On n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec »