Mercato - ASSE : Claude Puel justifie ses choix forts !

Publié le 13 août 2020 à 13h00 par D.M.

Claude Puel a écarté plusieurs cadres à l’instar de Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri ou encore Yann M’Vila pour le stage de l’ASSE à Dinard. Le technicien a tenté de justifier ses choix.

Claude Puel a opéré des choix forts. Pour le stage à Dinard, l’entraîneur de l’ASSE a décidé de se passer des services de plusieurs cadres. Ainsi, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri ou encore Yann M’Vila n’ont pas été convoqués. Une décision qui faite suite à l’information divulguée par L’Equipe annonçant que Claude Puel avait établi une liste noire sur laquelle figurait le nom de plusieurs joueurs de l’ASSE. Autrement dit, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri et Yann M’Vila ne seraient pas retenus cet été en cas d'offre.

« Il n'y a jamais rien de définitif »