Mercato - ASSE : Les Verts en pleine crise, un transfert surprise en préparation ?

Publié le 19 octobre 2022 à 14h30

L'ASSE sombre. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois, pourtant un candidat à la montée, pointe à la 19ème place. Face à ce constat, les dirigeants pourraient mettre le paquet lors du prochain mercato d'hiver, en janvier prochain. Auparavant, les Verts pourraient même accueillir un joker pour renforcer ses rangs.

C'est la crise à l'ASSE. Malgré un dernier mercato réussi, le club stéphanois sombre en Ligue 2. 19ème après sa défaite face au Paris FC (0-2), la formation joue le maintien cette saison selon Laurent Batlles, qui s'est réuni avec ses responsables ces dernières heures. Selon Le Progrès , Roland Romeyer, président du directoire, a pris la décision de rencontrer Jean-François Soucasse, Laurent Batlles, Loïc Perrin et Samuel Rustem pour évoquer la situation de l'ASSE et les leviers à activer pour redresser la barre.

Un joker sur le point de débarquer à l'ASSE ?

Le prochain mercato d'hiver est l'une des pistes évoquées et arrive à point nommé. Mais comme l'annonce En Vert et Contre Tous , l'ASSE pourrait mettre la main sur un joker avant le mois de janvier. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin n'a pas écarté cette piste. « Un joker ? On regarde, avec les contraintes d’un marché franco-français » a confié l'ancien défenseur dans les colonnes du Progrès.

Le mois de janvier sera mouvementé

Il sera ensuite temps de passer au mercato d'hiver. A l'instar de l'année dernière, le mercato pourrait être actif dans le sens des arrivées. « Il y a des postes qui demandent beaucoup d’activité, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement. On a vu samedi que sans Jean-Philippe (Krasso), c’était plus difficile » a annoncé Loïc Perrin.

« Recruter un gardien ? À l’heure où l’on parle, ce n’est pas d’actualité »