Mercato - ASSE : Les Verts en crise, une réunion au sommet est programmée

Publié le 17 octobre 2022 à 07h30

Thomas Bourseau

L’ASSE n’y arrive plus en championnat et pointe à la 19ème place de Ligue 2, synonyme de relégation. De quoi pousser les hauts décideurs du club à programmer une réunion d’urgence lundi afin de faire le point et de préparer le mercato hivernal.

À Saint-Étienne, rien ne va plus. L’ASSE n’a plus remporté un match de Ligue 1 depuis le 15 septembre dernier face aux Girondins de Bordeaux (2-0). Depuis, les Verts comptabilisent 3 défaites et un match nul. Après 12 journées de Ligue 2, l’ASSE est déjà relégable et pointe à la 19ème place.

« On n’est pas à notre place »

De quoi engendrer des changements en coulisse ? Loïc Perrin s’est livré à beIN SPORTS ces dernières heures sur la situation de l’ASSE. « Ce n'est pas le début de saison qu'on espérait. Mais quand on est pire défense de Ligue 2, forcement on est en bas de classement. On a été aussi vite sanctionné par les occasions que l’on a concédé. Il faut que l’on arrive à être plus agressif, décisif. On n’est pas à notre place. Même si on a connu un mercato mouvementé, il faut que la mayonnaise prenne. On a totalement confiance en ce que l’on a fait. J’espère que ça va tourner. On mérite mieux sur pas mal de matches ». Le coordinateur sportif de l’ASSE a donné le ton. Et maintenant ?

Le trio Soucasse-Rustem et Perrin sur le grill ?

D’après Le Progrès, l’entraîneur Laurent Batlles disposerait toujours de la confiance du comité de direction qui assurerait que Batlles « sait où il va et saura prendre les décisions qui s’imposent ». Le trio Soucasse-Rustem et Perrin pourraient eux ne pas être tranquille si la situation n’évoluait pas dans le bon sens du terme prochainement après avoir manqué le coche au niveau de la gestion lors de la deuxième partie de la saison dernière.

