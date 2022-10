Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Viré par l’ASSE, Claude Puel se lâche sur son départ

Publié le 16 octobre 2022 à 21h30 - mis à jour le 16 octobre 2022 à 21h38

Pierrick Levallet

Entraîneur de l’ASSE jusqu’en décembre 2021, saison de la relégation, Claude Puel a finalement été démis de ses fonctions. Le Français n’a pas eu la confiance de la direction stéphanoise et n’aura donc pas pu essayer d’éviter la relégation aux Verts. Claude Puel a d’ailleurs raconté les coulisses de son départ dans son autobiographie.

Après avoir traversé une saison longue et délicate, l’ASSE a fini par être reléguée en Ligue 2. Dès le début de l’exercice 2021-2022, la situation était délicate pour les Verts . De ce fait, la direction stéphanoise avait pris la décision de se séparer de Claude Puel en décembre, un peu avant la mi-saison. Le technicien français a été remplacé par Pascal Dupraz, régulièrement appelé chez les clubs souhaitant se sortir de la zone de relégation. De son côté, Claude Puel n’a toujours pas retrouvé de club.

«Je n’étais plus la personne appropriée»

Et dans son autobiographie Libre , qui vient tout juste de sortir, l’entraîneur de 61 ans a raconté les coulisses de son départ : « Le mois de janvier 2021 voyait Xavier Thuilot nous quitter. J’avais conditionné ma venue à sa prise de fonction en tant que directeur général. Malheureusement, Xavier ne pourra jamais travailler sereinement, avec les coudées franches, pour les responsabilités qui lui incombaient. Il n’a jamais été accepté en tant que tel et son action a toujours été scrutée et contestée. Il était un sujet de tensions entre dirigeants, l’un pensant que l’autre avait voulu l’imposer (...) J’avais eu jusque-là avec les supporters une relation sincère. Ils avaient dans un premier temps été séduits par le projet et, par la suite, compréhensifs par rapport à notre situation et à notre manque de moyens. »

«J’étais ramené à ma simple condition d’entraîneur»

Rapidement, la situation a changé pour Claude Puel, qui n’était plus considéré comme l’homme qu’il fallait pour mener à bien le projet : « Puis la donne s’est soudain inversée. Quel a été l’élément déclencheur ? En une quinzaine de jours, je n’étais plus la personne appropriée. La « réception » organisée par nos supporters à l’aéroport pour notre retour après un match nul à Metz, avait sûrement définitivement acté, dans l’esprit de Jean-François Soucasse notamment, mon départ. Il n’était pourtant pas bien loin le temps où il me confiait que sans ma présence il ne serait jamais venu à l’ASSE, ou que j’étais la personne idoine pour un tel projet. »

