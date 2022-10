Foot - ASSE

ASSE : Les révélations de Puel sur ses problèmes avec Ruffier

Publié le 13 octobre 2022 à 12h10

Thibault Morlain

Après avoir fait les beaux jours de l'ASSE dans les buts, Stéphane Ruffier est parti en très mauvais termes du Forez. Et tout a basculé suite à l'arrivée de Claude Puel sur le banc des Verts. Entre les deux hommes, le courant n'est pas passé et les tensions ont été importantes. Puel en a d'ailleurs dit plus sur ses relations avec Ruffier.

Gardien emblématique de l'ASSE, Stéphane Ruffier a laissé une trace indélébile dans le Forez. Pour autant, cette belle histoire ne s'est pas terminée de la meilleure des manières pour le gardien français. En effet, suite à l'arrivée de Claude Puel comme entraîneur de l'ASSE, Ruffier s'est retrouvé mis sur le banc puis écarté.

« J'ai eu une altercation ave lui alors qu'on ne se connaissait pas »

Ce jeudi, à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe , Claude Puel est revenu sur ses problèmes avec Stéphane Ruffier à l'ASSE. « Est-ce que ça devait se finir comme ça avec Ruffier ? Je ne sais pas si c'était obligatoire. J'ai eu une altercation ave lui alors qu'on ne se connaissait pas et qu'il n'y avait pas d'a priori. C'était particulier, dès le premier match, de s'entendre dire certaines choses. C'est dommage pour l'équipe dans son ensemble, pour lui aussi », a expliqué l'ancien entraîneur des Verts.

« Il y avait une remise en question à avoir »