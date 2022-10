Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La polémique Mbappé est réglée

Publié le 17 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Ces derniers jours, le PSG a été secoué par la polémique Kylian Mbappé. La bombe a ainsi été lâchée, mécontent de la direction parisienne, le numéro 7 de Christophe Galtier envisagerait de quitter le PSG dès le mois de janvier. De quoi faire énormément parler, mais voilà que la polémique est en train de retomber si l’on en croit les propos de la mère de Mbappé.

Afin de prolonger Kylian Mbappé, le PSG a fait d’énormes promesses, qui n’ont visiblement pas été tenues. De quoi agacer au plus haut point le Français. Et cela le ferait grandement réfléchir quant à son avenir au sein du club de la capitale. Ainsi, quelques mois seulement après la prolongation de Mbappé, voilà qu’il est déjà question d’un départ du natif de Bondy. En effet, il a été annoncé que le joueur de Christophe Galtier envisagerait de partir dès le prochain mercato hivernal en janvier.

« C'est en train de se calmer et de s’atténuer »

Forcément, ces derniers jours ont été animés par cette polémique autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Mais cela est en train de retomber. En coulisses, tout rentrerait dans l’ordre entre le PSG et son numéro 7. En effet, au micro d’ Europe 1 , Jacques Vendroux a rapporté une discussion avec Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé. Le journaliste a alors expliqué : « J'ai eu une longue conversation avec la mère de Kylian Mbappé. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème majeur entre le joueur et le PSG et, au moment où je vous parle, c'est en train de se calmer et de s'atténuer. C'est parti dans tous les sens et tout le monde essaie d'apaiser cette ambiance qui règne au PSG ».

« Elle a confirmé qu'il y a eu un petit problème »