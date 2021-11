Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les révélations fracassantes de Puel sur le départ de Ruffier !

Publié le 19 novembre 2021 à 0h00 par A.D.

A la suite de vives tensions avec Claude Puel à l'ASSE, Stephane Ruffier a été licencié pour faute grave en janvier. Interrogé sur ce feuilleton ce jeudi soir, le coach des Verts a donné sa version des faits.

Mis au placard par Claude Puel après plusieurs incidents, Stephane Ruffier a été licencié au mois de janvier par l'ASSE pour faute grave. Depuis cet épisode, le gardien de 35 ans n'a jamais reporté les gants car il a pris sa retraite dans la foulée. Alors qu'il a accordé une interview à Rothen s'enflamme ce jeudi soir, Claude Puel a accepté de revenir sur le cas Stephane Ruffier. Sur les ondes de RMC Sport , le coach de l'ASSE a expliqué en détail comment l'ancien cadre des Verts a fini par être poussé vers la sortie.

«Je me suis fait incendier pour avoir simplement mis un joueur au repos»