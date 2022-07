Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Départs, arrivées... Le ton est donné pour la suite du mercato

Publié le 16 juillet 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin s'attend à des mouvements dans les semaines à venir, que ce soit dans le sens des départs, que dans celui des arrivées. Après avoir mis la main sur Jimmy Giraudon, Dylan Chambost et Athony Briançon, le club rechercherait notamment un gardien, un attaquant, mais aussi un milieu offensif sur le marché.

L'ASSE veut repartir d'une page blanche après une dernière saison marquée par une descente en Ligue 2. Sur le banc, Laurent Batlles a pris la suite de Pascal Dupraz et va devoir s'appuyer sur un groupe renouvelé étant donné que plus de la moitié du groupe arrivaient en fin de contrat Pour pallier ces départs, l'ASSE va devoir se montrer actif dans le sens des arrivées. Depuis le début du mercato, le club a déjà offert trois recrues à Batlles : Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost. Les deux derniers cités connaissent très bien le technicien pour avoir évolué sous les ordres à l'ESTAC. Mais comme l'a annoncé Loïc Perrin, d'autres renforts sont attendus, notamment en attaque.

Un attaquant et un buteur recherchés

« Aujourd’hui, on a un effectif assez conséquent. L’idée n’est pas d’empiler les joueurs. On s’est mis à la recherche d’un attaquant car il y a un manque à ce poste » avait confié le coordinateur sportif de Verts. Dernièrement, l'ASSE aurait étudié la piste menant à Nicolas de Préville, libre depuis son départ du FC Metz au début du mois de juillet. Mais comme l'a annoncé Mohamed Toubache-Ter, ce dossier est loin d'être prioritaire au sein du club stéphanois, qui n'envisagerait pas de transmettre une offre au joueur pour l'instant. Parallèlement à ce chantier, Perrin recherche un gardien capable de concurrencer Etienne Green comme le confirme But Football Club.

La prochaine recrue de Batlles déjà identifiée ?

Mais la prochaine recrue des Verts pourrait bien être un milieu de terrain. Sur les traces de Florian Tardieu (ESTAC), l'ASSE pourrait prochainement enregistrer l'arrivée de Mathieu Cafaro. Comme le confirme la RTBF, le joueur du Standard de Liège souhaite vite retourner en France. Cafaro a été exclu du stage de préparation de l'équipe belge et espère vite trouver une porte de sortie. Selon le Progrès , des discussions seraient en cours avec l'ASSE.

« Il va y avoir des départs d'ici la fin du mercato »