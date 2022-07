Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Les grandes annonces de Perrin sur la suite du mercato

Publié le 16 juillet 2022 à 19h00 par Dan Marciano

Coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin s'est exprimé sur son rôle au sein du club stéphanois, mais aussi sur le recrutement estival. Malgré sa descente en Ligue 2, l'équipe reste attractive selon le dirigeant, mais va devoir se séparer de plusieurs éléments dans les semaines à venir. Adil Aouchiche et Denis Bouanga sont notamment annoncés sur le départ.

L'ASSE repart de zéro, ou presque, après sa défaite en barrages face à l'AJ Auxerre. Descendu en Ligue 2, le club a décidé de confier la mission remontée à Laurent Batlles, qui a déjà posé sa patte sur le recrutement. Plusieurs joueurs de l'ESTAC, son ancienne équipe, ont débarqué à Saint-Etienne cet été comme Jimmy Giraudon ou Dylan Chambost, gravement blessé ce vendredi.





« A chaque fois que j'appelle un joueur, il n'est jamais insensible au club et à l'histoire de Saint-Etienne »

Rien de surprenant pour Loïc Perrin. Coordinateur sportif des Verts , il a confirmé que l'ASSE continuait de faire rêver plusieurs joueurs grâce à son passé. « L'histoire du club ? Je m'en rends compte aujourd'hui dans mon poste que c'est un vrai atout. Aujourd'hui, je participe au recrutement des joueurs et à chaque fois que j'en appelle un, le joueur n'est jamais insensible au club et à l'histoire de Saint-Etienne. Donc aujourd'hui, c'est une vraie force, même dans le processus de recrutement » a-t-il annoncé.

« Il va y avoir des départs d'ici la fin du mercato »