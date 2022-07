Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Perrin s'active sur le mercato, un attaquant va arriver à l'ASSE

Publié le 10 juillet 2022 à 15h15 par Hugo Ferreira

En difficulté offensivement la saison dernière, l’AS Saint-Étienne souhaite recruter un attaquant qui pourra empiler les buts en Ligue 2. Ibrahim Sissoko était la priorité des Verts, mais cette opération était trop complexe financièrement, et le Malien a échappé au club du Forez. Toutefois, l’ASSE ne serait pas sans solution, travaillant actuellement sur une liste de 3 joueurs.

Après une saison très compliquée, l’AS Saint-Étienne a été reléguée à l’issue des barrages face à l’AJ Auxerre. Une fatalité pour le club du Forez, qui compte remonter le plus vite possible. Pour cela, il va falloir renforcer l’effectif, et les Verts l’ont bien compris. Trois arrivées ont déjà été enregistrées, cependant, les opérations ne sont pas encore terminées, puisque l’ASSE souhaite désormais attirer un attaquant, qui aurait pu être Ibrahim Sissoko.

L’échec Ibrahim Sissoko

Le manque de réalisme devant les cages n’a pas aidé l’AS Saint-Étienne la saison dernière. En effet, si la défense a régulièrement pris l’eau avec 77 buts encaissés en 38 rencontres, les 42 réalisations des Verts n’ont pas permis de prendre assez de points. Désireux de recruter un attaquant, le club du Forez ciblait Ibrahim Sissoko. Auteur de 25 buts lors de ses deux dernières campagnes de Ligue 2 avec Niort, le Malien représentait une valeur sure pour l’ASSE, toutefois, il s’est finalement engagé en faveur de Sochaux. Cependant, des plans B existent.

