Transferts - ASSE : Loïc Perrin l'annonce, ça va bouger sur le mercato

Publié le 10 juillet 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Très actif en coulisses sur le mercato, l'ASSE a déjà recruté trois joueurs cet été. Cependant, c'est loin d'être suffisant et cela ne s'arrêtera pas là. Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts, a évoqué le mercato du club du Forez et annonce que ça va encore bouger.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE prépare la saison avec pour ambition de rapidement remonter dans l'élite. Dans cette optique, trois nouveaux joueurs ont été recrutés à savoir Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon. Dans les colonnes du Progrès , Loïc Perrin se réjouit d'ailleurs de ces premières arrivées : « On est très contents d’avoir pu en faire signer trois (Briançon, Giraudon, Chambost, NDLR) au profil un peu similaire dans les critères : ils connaissent le niveau, ont un état d’esprit qui correspond à l’ASSE, au territoire… Aujourd’hui, on a un effectif assez conséquent. L’idée n’est pas d’empiler les joueurs. On s’est mis à la recherche d’un attaquant car il y a un manque à ce poste. » Cependant, le recrutement de l'ASSE n'est pas encore terminé puisque les Verts veulent un attaquant afin de compenser les départs dans le secteur offensif.

L'ASSE vise un attaquant

En effet, Romain Hamouma, Arnaud Nordin, Enzo Crivelli et surtout Wahbi Khazri sont tous partis. Par conséquent, Loïc Perrin annonce son intention de voir débarquer un attaquant : « Dans ce mercato, il y avait pas mal de joueurs libres très intéressants. Au niveau des attaquants, il y en a moins. Les recrues à ce poste sont difficiles à trouver car elles sont rares et qu’on veut toujours la meilleure. C’est aussi celle qui coûte le plus cher. On veut être cohérents dans ce que l’on fait. On a beau être Saint-Étienne, on est un club de Ligue 2 avec le budget qui va avec. La cohérence salariale au sein d’un vestiaire est aussi importante sinon, cela peut vite poser des problèmes. On avait un profil qu’on n’a pas pu faire (Ibrahim Sissoko, qui a signé à Sochaux, NDLR) donc on s’est mis sur d’autres pistes. »

Le rôle important de Battles

Pour cela, Loïc Perrin compte sur l'aide de Laurent Battles, qui a déjà eu un rôle important pour attirer les premières recrues. « Aujourd’hui, on fonctionne à quatre avec Jean-François Soucasse, Samuel Rustem, Laurent Batlles et moi. Laurent participe donc au recrutement. Quand il est arrivé, on avait établi une liste assez large de joueurs qui nous semblaient intéressants. Lui nous en propose aussi car il a ses idées. Ensuite, la cellule de recrutement donne son avis. Quand on veut prendre un joueur, il faut que tout le monde soit d’accord car après c’est facile de dire : “Mais moi je ne le voulais pas.” Quand un joueur signe, c’est que tout le monde l’a validé », assure le coordinateur sportif de l'ASSE.

D'autres départs à venir