Mercato - ASSE : Le nouveau buteur de Batlles dit tout sur son transfert

L'ASSE a accueilli sa première recrue hivernale ce jeudi. Arrivé en tant que joker, Gaëtan Charbonnier a été présenté à la presse. L'ancien buteur de l'AJ Auxerre a justifié son arrivée dans le Forez, alors que le club stéphanois traverse une passe difficile. Egalement présents, Laurent Batlles et Loïc Perrin ont mis en avant ses qualités et son expérience.

En grande difficulté depuis le début de la saison, l'ASSE espère se reprendre après cette petite trêve due à la Coupe du monde. Le club stéphanois va affronter Annecy et Caen dans les prochains jours, avant de clore une année galère. Pour ces deux rencontres, les Verts pourront compter sur Gaëtan Charbonnier, arrivé en tant que joker dans le Forez. L'ancien buteur de l'AJ Auxerre a été présenté à la presse ce jeudi. Face aux médias, Charbonnier a justifié son choix de quitter la Ligue 1 pour rejoindre l'ASSE, lanterne rouge de Ligue 2.

« L'ASSE reste un club attractif, même pour jouer le maintien »

« L'ASSE reste un club attractif, même pour jouer le maintien. Il y a eu des discussions avec Le Havre mais c'est le choix du cœur qui a parlé. Il faut être beaucoup plus efficace, je vais essayer d'apporter ma plus-value et de vite m'intégrer. J'ai de très bons souvenirs dans ce stade. J'aime bien participer au jeu, être à l'animation comme à la finition. L'important, c'est le collectif. J'ai toujours commencé mes saisons sans me fixer des objectifs sinon ça met des barrières » a déclaré Charbonnier.

Batlles et Perrin s'enflamment pour Charbonnier