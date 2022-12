Mercato : Annoncé au PSG, Adrien Rabiot a des exigences colossales

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot est annoncé du côté du PSG ces dernières semaines. Toutefois, le milieu de terrain français n'aurait pas encore fermé la porte à une prolongation à la Vieille Dame. En effet, Adrien Rabiot serait prêt à poursuivre l'aventure chez les Bianconeri en cas d'offre à hauteur de 10M€ par an.

Après un séjour au placard, Adrien Rabiot a quitté le PSG librement et gratuitement à l'été 2019. En fin de contrat avec le club parisien, l'international français s'est engagé en faveur de la Juventus. Et quatre ans plus tard, Adrien Rabiot pourrait faire le chemin inverse dans les mêmes conditions.

Mercato : Coup de tonnerre pour Messi, le PSG lâche une énorme annonce https://t.co/A8Xlaj03Vc pic.twitter.com/l3RqmBJMWF — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

En fin de contrat, Adrien Rabiot est lié au PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. En effet, le club emmené par Christophe Galtier verrait d'un bon oeil l'idée de rapatrier Adrien Rabiot pour 0€. Toutefois, le vice-champion du monde est encore loin d'avoir fait ses adieux à la Juve .

Adrien Rabiot veut signer un contrat de 10M€ par an