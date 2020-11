Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel veut frapper fort cet hiver !

Publié le 21 novembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que le dernier mercato de l’ASSE s’est soldé par de nombreux départs qui ont affaibli l’équipe, Claude Puel compte bien se rattraper lors de la prochaine fenêtre des transferts en janvier.

Le jeu défensif de Claude Puel a été totalement chamboulé cet été. Si Loïc Perrin est parti à la retraite après 17 ans de bons et loyaux services, l’ASSE a aussi perdu ses jeunes pépites Wesley Fofana, parti vers Leicester, et William Saliba, de retour à Arsenal. Claude Puel avait pourtant misé sur le prêt du défenseur grec, Panagiotis Retsos. Mais ces nombreux changements, couplés à la non-venue de M’Baye Niang, à la gestion du cas Ruffier et aux difficultés de l’attaque stéphanoise (avant dernière de Ligue 1 avec 10 buts inscrits) laissent présager de nouvelles arrivées lors du mercato d’hiver.

Un défenseur central, un latéral gauche et un attaquant en priorité