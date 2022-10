Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vente est relancée, l'ASSE au cœur d'un projet révolutionnaire à 100M€ ?

Publié le 6 octobre 2022 à 22h00

Dan Marciano

Et c'est reparti ! Selon certains médias, un investisseur américain projetterait de racheter l'ASSE. Il pourrait s'agir de Blockapital, un acteur de l'investissement immobilier par tokenisation. Ce dernier envisagerait de lever la somme de 100M€ pour investir au sein du club stéphanois. Le feuilleton sur la vente du club repart de plus belle.

A la tête de l'ASSE depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherchent, officiellement, un repreneur, mais leurs véritables intentions sont remises en question. En effet, depuis plusieurs mois, de nombreux candidats ont manifesté leur intérêt pour le club stéphanois, et ce malgré sa descente en Ligue 2. Le dernier en date, David Blitzer, a été repoussé aux Etats-Unis. « David Blitzer a formulé une offre non liante qui nous a semblé intéressante. Toutefois, aucune n’a été déposée dans les délais auxquels il s’était engagé à nous la remettre » avait expliqué Romeyer.

Un nouvel acteur se présente dans le dossier de vente

Mandaté pour sélectionner les meilleurs candidatures, le cabinet KPMG n'avait pas particulièrement été sollicité ces derniers temps. Mais selon But Football Club , un candidat américain se serait présenté dernièrement et pourrait entrer en négociations avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Selon le site spécialisé Poteaux Carrés, il pourrait s'agir de Blockapital, un acteur de l'investissement immobilier par tokenisation. L'entreprise explique qu'il souhaite mettre en place un projet participatif, destiné en priorité aux socios. Un modèle utilisé au FC Barcelone notamment.

Un projet qui s'appuie sur la vente de tokens ?

Poteaux Carrés, qui a eu accès à ce dossier, dévoile les ambitions de cet acteur. Blockapital prévoirait de lever 100M€, divisés en 1 million de jetons (token) de 100€. Autrement dit, ce projet chercherait à vendre un million d'action. Il est donc question de cryptomonnaie. Un procédé encore peu utilisé dans le secteur du football. Grâce à cette levée de fonds, ce candidat espère racheter des parts, rembourser la dette du club, investir sur le mercato, mais aussi investir au sein de l'équipe féminine.

L'objectif ? Faire du trading