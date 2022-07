Foot - Mercato - ASSE

Perrin envoie un gros message sur la vente du club

Publié le 30 juillet 2022 à 19h10 par Dan Marciano

Alors que le dossier sur la vente de l'ASSE dure et ne connait aucune avancée, Loïc Perrin s'est confié, en transparence, sur ce sujet, qui suscite des crispations en interne. Le coordinateur sportif des Verts est conscient que cela pourrait déranger certains joueurs et polluer la saison du club, mais espère qu'un accord sera trouvé très prochainement.

Dans une « Lettre ouverte à ceux qui aiment tant l'ASSE » publiée en avril 2021 dans les colonnes du Progrès , Roland Romeyer et Bernard Caïazzo officialisaient leurs envies de départ. En place depuis 2004, ils souhaitent tourner la page et vendre le club. Mais depuis un an, rien n'a changé à l'ASSE. Malgré l'intérêt de plusieurs candidats, l'équipe n'a toujours pas été vendue.

« Un jour ça va arriver ! »

Interrogé sur ce dossier, Loïc Perrin est conscient que ce dossier pourrait préoccuper certains joueurs. « Tous ceux qui étaient déjà présents ont l'habitude. Pour ceux qui viennent d'arriver, on leur a présenté le projet qui dit que oui il y aura peut être une vente qui va arriver. Dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois mais c'est indépendant de nous. C'est un problème d'actionnaires et ça va bien finir par arriver. Déjà quand j'étais joueur j'en ai entendu parler mais je sais qu'un jour ça va arriver ! » a confié le coordinateur sportif des Verts.

