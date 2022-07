Foot - Mercato - ASSE

Désaccord entre Romeyer et Caïazzo pour la vente de l’ASSE ?

Publié le 24 juillet à 17h00 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d’un an que l’ASSE a été mise en vente. Toutefois, pour le moment, Roland Romeyer et Benard Caïazzo sont aujourd’hui toujours à la tête du club stéphanois. Un repreneur peine à être trouvé alors que les dernières négociations avec David Blitzer ont échoué. D’ailleurs, il semblerait que les deux patrons ne soient plus sur la même longueur d’onde. Explications.

Une page va bientôt se tourner à l’ASSE ? A la tête des Verts, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont mis en vente le club il y a plus d’un an maintenant. Une vente qui tarde toutefois à se concrétiser. Alors que David Blitzer était pourtant intéressé, les négociations ont échoué pour la reprise de l’ASSE.

Une vente pour Caïazzo

L’ASSE n’est donc toujours pas vendue et Roland Romeyer et Benard Caïazzo pourraient bien être en désaccord concernant l’issue de ce dossier. En effet, selon les informations de L’Equipe dévoilées ce dimanche, Caïazzo souhaite lui vraiment vendre l’ASSE. Cela fait d’ailleurs plusieurs mois qu’il n’est plus venu dans le Forez alors qu’il vit à Dubaï.

Romeyer tiraillé

En revanche, à en croire le quotidien sportif, cela serait moins évident pour Roland Romeyer à propos de cette vente de l’ASSE. Bien que les fans stéphanois lui mettraient la pression pour qu’il fasse ses valises, Romeyer ferait aussi avec la pression de son entourage, qui souhaiterait que l’ASSE reste dans la famille.