Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle mise au point de l’agent de Ruffier !

Publié le 23 février 2020 à 0h45 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur l'avenir de Stéphane Ruffier, son agent, Patrick Glanz, envoie un message fort sur l’ASSE.

Comme Le 10 Sport vous l’annonce en exclusivité, un départ de Stéphane Ruffier lors du mercato estival n’est pas à exclure. La raison ? Claude Puel désire rajeunir son groupe. Le dernier rempart de Saint-Etienne, arrivé en 2011, vient d’être mis à l’écart pour la réception de Reims dimanche (15h). Une décision commentée par l’agent de Ruffier, Patrick Glanz, en se confiant sur son futur : « Son avenir au club ? On verra. On ne peut pas ne pas réagir. Le message qu'il envoie c'est de dire "je n'ai rien à voir avec tous les résultats, je change de gardien de but". C'est symbolique. Il a tué son gardien ». Et le représentant du portier stéphanois s'est de nouveau exprimé sur la question.

« Ce n’est pas l’avenir de Ruffier qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’avenir de Saint-Etienne »