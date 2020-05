Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La mise au point de Yohan Cabaye sur son avenir !

Publié le 21 mai 2020 à 0h00 par J.-G.D.

En fin de contrat avec l’ASSE, Yohan Cabaye dévoile des discussions avec les Verts pour une prolongation, tout en ouvrant la porte à d’autres horizons.

L’avenir de Yohan Cabaye avec l’ASSE ne tiendrait plus qu’à un fil. Comme révélé par Manu Lonjon au début du mois de mai, les Verts seraient réticents à l’idée de continuer l'aventure avec leur milieu de terrain, libre en juin. Il faut dire que l’international tricolore, arrivé l'été dernier, aura connu une saison en dents de scie dans le Forez. Un départ semble inévitable concernant Cabaye, mais lors d’une interview à L'Équipe , le n°29 de l’ASSE dévoile des pourparlers pour une prolongation.

« On discute, oui. Je ne ferme aucune porte. Je n'exclus rien »