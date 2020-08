Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gasset prêt à dépouiller l'effectif de Puel ? La réponse !

Publié le 13 août 2020 à 23h00 par A.M.

De retour sur un banc de Ligue 1 après son expérience à l'AS Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset aurait reçu des appels du pied de plusieurs de ses anciens joueurs. Mais Manu Lonjon dément ces informations.

Après avoir passé une saison et demie sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset a retrouvé un banc puisqu'il succède à Paulo Sousa sur le banc des Girondins de Bordeaux. Comme dans le Forez, il est accompagné de Ghislain Printant et Fabrice Grange dans son staff. Et visiblement, plusieurs stéphanois se verraient bien retrouver leur ancien entraîneur. A l'image de Yann M'Vila, devenu indésirable aux yeux de Claude Puel et clairement sur le départ de l'ASSE, qui aurait lancé un appel du pied à Jean-Louis Gasset d'après 20 Minutes. Mais Manu Lonjon assure l'inverse.

«Il n’y a aucun contact entre un joueur de Saint-Etienne et Bordeaux»