Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ventes, déficit… L’énorme coup de gueule des Verts !

Publié le 22 mai 2020 à 18h45 par J.-G.D. mis à jour le 22 mai 2020 à 18h47

La direction de l’ASSE hausse le ton, via un communiqué de presse ce vendredi, sur les révélations selon lesquelles le club serait au bord de la faillite.

L'Équipe en dit plus ce vendredi sur les finances de l’ASSE. Le quotidien sportif précise que les Verts comptaient sur la huitième place en Ligue 1 afin d’équilibrer leurs comptes, mais la 17e position au classement, après l’arrêt total de la saison, changerait la donne. Les Stéphanois devraient enregistrer un déficit de 14M€, une dette qui ne permettrait plus au club d’assumer la totalité de la masse salariale (37,5M€). L’ASSE souhaiterait la diviser par deux, avec plusieurs transferts lors du mercato estival. Claude Puel, entraîneur de Saint-Etienne, demanderait le départ de sept joueurs en priorité (M'Vila, Diony, Boudebouz, Khazri, Kolodziejczak, Palencia, Trauco). Plusieurs cas épineux seraient également à l’étude, dont l’avenir de Stéphane Ruffier. Pire, Mediapart dressait un bilan catastrophique des finances des Verts , ces derniers étant au bord de la faillite. Mais l'ASSE pousse un énorme coup de gueule, suite à ces informations, avec un communiqué de presse publié sur le site officiel.

« L’ASSE dément les informations publiées concernant sa situation financière. Elles portent gravement préjudice au club »