Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prépare un énorme coup de balai !

Publié le 22 mai 2020 à 9h45 par A.M.

Compte tenu de la situation financière de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel a bien conscience qu'il va falloir dégraisser massivement cet été. Et l'entraîneur des Verts a d'ores et déjà dressé une liste de joueurs en vente.

Cet été, l'AS Saint-Etienne va devoir se serrer la ceinture, comme de nombreux clubs de Ligue 1. Toutefois, chez les Verts, Claude Puel avait envisagé avant le début de la crise du Covid-19 une large revue d'effectif passant par la vente de plusieurs cadres et le rajeunissement global de son groupe, comme révélé par le10sport.com. Une situation confirmée il y a quelques jours par Claude Puel qui expliquait être « dans la position d'un bâtisseur d'effectif. Je table sur des jeunes qui ne vont pas représenter un investissement lourd », ajoutant par ailleurs que « les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles . » Autrement dit, un dégraissage d'envergure se profile cet été et le club du Forez a identifié les joueurs sur le départ.

Sept joueurs en vente