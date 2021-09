Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Falcao, Suarez… Claude Puel a bouclé un gros coup !

Publié le 12 septembre 2021 à 19h15 par La rédaction

L'ASSE a signé dans les derniers jours du mercato l'attaquant Ignacio Ramirez. Un gros coup de la part de Claude Puel à en croire un ancien entraîneur de Ligue 1.

Véritable attaquant de surface, Ignacio Ramirez apporte le profil qu’il manquait à l’AS Saint-Etienne. Depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, les Stéphanois recherchent cet attaquant capable de claquer une dizaine de but dans la saison. Ni Robert Beric, ni Wahbi Khazri, ni Anthony Modeste n’ont apporté satisfaction à ce poste. L’Uruguayen va donc tenter de relever cet important défi.

« Il a le sens du but de Suarez »