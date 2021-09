Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La dernière recrue de Puel annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 11 septembre 2021 à 1h45 par D.M.

Prêté avec option d'achat par le Liverpool FC Montevideo à l'ASSE, Ignacio Ramirez s'est exprimé sur son avenir au sein du club stéphanois.

A la recherche d’un numéro 9 lors du mois d’août, l’ASSE a attendu la fin du mercato estival pour trouver la perle rare. Le club stéphanois a officialisé l’arrivée d’Ignacio Ramirez, sous la forme d’un prêt avec option d’achat comme l’a confirmé Claude Puel. « Nous verrons en fin de saison mais nous avons une possibilité de lever l'option. Nous serons prioritaires mais tout dépendra des finances du club » a confié l’entraîneur des Verts au micro de France Bleu . Le joueur de 24 ans pourrait faire ses débuts en Ligue 1 dimanche à l’occasion de la rencontre face à Montpellier

« On compte rester dix mois et si tout se passe bien… »