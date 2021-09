Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé se fait sèchement tacler !

Publié le 12 septembre 2021 à 18h45 par La rédaction

Souvent critiqué pour des excès d'individualisme, Kylian Mbappé ne va pas être aidé par le dernier tweet de Sidney Govou.

Kylian Mbappé est sous le feu des critiques depuis plusieurs mois : ego démesuré, excès d’individualisme, arrogance, manque d’implication… L'international français subit parfois de violentes attaques. Sur le terrain en revanche, Mbappé répond présent depuis le début de la saison avec des statistiques de haut vol : 4 buts et 2 passes décisives en 5 matches de Ligue 1.

Govou tacle Mbappé

Malgré un but lors du dernier match face à Clermont, une action a placé le jeune attaquant français dans le collimateur de certains observateurs. Moins de dix minutes après avoir trouvé le chemin des filets ce samedi, Mbappé s'est de nouveau retrouvé face à Arthur Desmas, le gardien clermontois. Sur le côté Rafinha est démarqué : si Mbappé passe au Brésilien, le but est assuré, mais le Français a choisi une solution individuelle et a raté l’occasion de voir le score s’alourdir. De quoi agacer l’ancien international Sidney Govou , qui a posté sur Twitter une photo de l’action accompagnée de cette phrase : «Que faire ?''?' »