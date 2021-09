Foot - PSG

PSG - Clash : Javier Tebas s’attaque à nouveau au Qatar !

Publié le 12 septembre 2021 à 11h15 par B.C.

Alors que Javier Tebas s’est de nouveau attaqué au Paris Saint-Germain cette semaine après l’arrivée de Lionel Messi dans les rangs du club, le président de LaLiga en a rajouté une couche ce dimanche.

Entre le PSG et Javier Tebas, ce n’est pas l’amour fou. Depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club de la capitale, les détracteurs sont nombreux pour critiquer les investissements colossaux réalisés du côté du Parc des Princes, et le président de LaLiga s’est déjà fait remarquer à plusieurs reprises pour ses déclarations houleuses à l’égard du PSG. « Nous allons régler le problème du PSG. Ce que fait le PSG est aussi dangereux que la Super League. (…) Nous allons nous battre contre les clubs-états, qui sont autant nos ennemis que la Super League. Il y a des données qui montrent que ce (le projet parisien, ndlr) n'est pas viable », a notamment déclaré Tebas il y a quelques jours. Une sortie qui entraîné une sortie tout aussi virulente de la part du PSG, mais également de la LFP dans la foulée, mais cela n’a pas incité Javier Tebas à plus de retenu sur le sujet.

« C’est du dopage »