Mercato - ASSE : Dupraz prend un gros risque pour Beric !

Publié le 24 janvier 2022 à 23h30 par B.C.

Alors que Robert Beric serait disposé à retourner à l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz n’aurait toujours pas validé cette opération.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne compte sur ce mercato hivernal pour sauver sa peau. Pascal Dupraz a déjà enregistré les arrivées de cinq renforts depuis le début du mois, et d’autres joueurs sont encore espérés dans le Forez, en particulier dans le secteur offensif. « Il faut aussi qu’on recrute encore , expliquait l’entraîneur des Verts au micro de Prime Video après la nouvelle défaite face à l’OL (1-0) vendredi. On a cette intention-là de recruter encore au moins deux joueurs, notamment un attaquant et peut-être encore un défenseur latéral. On travaille pour ça. » Parmi les cibles de l’ASSE, on retrouverait notamment Robert Beric, passé par l’ASSE de 2015 à 2020 et actuellement sans club depuis son départ du Chicago Fire. Alors que l’attaquant serait disposé à retrouver Geoffroy Guichard, la réponse des Verts se ferait encore attendre.

Beric attend la réponse de l’ASSE