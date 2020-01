Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel souhaite clairement tourner la page Ghislain Printant !

Publié le 29 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l'ASSE, Claude Puel semble avoir la volonté de tourner la page avec son prédécesseur, Ghislain Printant. Cela passe par de nombreux départs.

L'été dernier, après une très belle saison conclue à la quatrième place, l'AS Saint-Etienne a réalisé de gros efforts financiers afin de renforcer l'effectif de Ghislain Printant qui avait pris la suite de Jean-Louis Gasset. Dans cette optique, Denis Bouanga, Ryad Boudebouz, Sergi Palencia, Zaydou Youssouf, Miguel Trauco, Jean-Eudes Aholou ou encore Harold Moukoudi ont débarqué. Toutefois, ce recrutement pléthorique n'a pas porté ses fruits puisque le début de saison de l'ASSE a été très compliqué, poussant la direction des Verts à nommer Claude Puel. Et ce dernier a rapidement constaté un déséquilibre de l'effectif qui le conduit à envisager le départ de plusieurs recrues estivales.

Plusieurs recrues estivales sur le départ ?