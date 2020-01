Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Quatre recrues de Printant poussées au départ par Puel ?

Publié le 28 janvier 2020 à 23h30 par A.M.

Bien décidé à dégraisser son effectif, Claude Puel serait disposé à se séparer de quatre recrues estivales d’ici le 31 janvier.

Claude Puel ne l’a jamais caché, il estime que l’effectif construit par Ghislain Printant l’été dernier n’est pas équilibré. Résultat, l’entraîneur de l’ASSE souhaite un dégraissage massif cet hiver et les départs de Robert Beric, vendu à Chicago, et d’Alpha Sissoko, prêté au Puy-en-Velay, ne lui suffisent pas. Ainsi, Loïs Diony, qui possède des touches en Turquie comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, et Léo Lacroix sont les principaux candidats au départ.

Puel veut toujours dégraisser